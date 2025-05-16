Quizá "refresque" con la lluvia que cayó en Maracaibo este viernes 16-May

Desde antes de las 5.00 de la mañana de este viernes, 16 de mayo se registraron lluvias, mayormente hacia la zona sur y oeste de Maracaibo, y hasta el momento sin incidencias que lamentar.

Meteozulia reportó "aviso meteorológico" a las 4:45 a.m. "válido por 3 horas" de tormenta eléctrica sobre Maracaibo y San Francisco.

Con esta lluvia, es probable que el clima "refresque", ya que en lo últimos días se han registrado altas temperaturas que han extenuado a lo marabinos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Ianameh) estima temperaturas mínimas de 24 grados Celsius (°C) y máximas de 36 °C.

En tanto, el organismo destaca en su boletín climático que: Se observan áreas nubladas, productoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas del Zulia, norte del Táchira, Mérida y Trujillo. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

⚠️🚨 AVISO METEOROLÓGICO

16 de Mayo de 2025

04:45 HLV válido por 3 horas

Tormenta eléctrica sobre Maracaibo y San Francisco pic.twitter.com/ckYjIIF6yD — @METEOZULIA (@MeteoZuliaReal) May 16, 2025

Foto: Inameh

