Temperaturas en Maracaibo no bajarán de los 36 °C este jueves 15-May

Este jueves, 15 de mayo según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), se estiman temperaturas en Maracaibo que superarán los 36 grados Celsius, así como lloviznas en áreas se la región zuliana y el resto del país.

"El Radar Meteorológico capta ecos de precipitaciones de débiles a moderadas al oeste de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, partes de Falcón y Lago de Maracaibo", tal como indica el reporte del organismo, se estima que esta situación continúe hasta aproximadamente pasadas las 9.00 de la mañana.

Boletín meteorológico

Hasta horas del mediodía de este jueves, el Inameh prevé cielo nublado con lluvias o chubascos en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y sur de Zulia.

Mientras que el resto del país se mantendrá con cielo nublado, alternado con nubosidad parcial sobre el Oriente.

En cuanto a las temperaturas, en la región zuliana, especialmente en Maracaibo se estiman mínimas de 24 °C y máximas de 36°C, por lo que se prevé que el calor continúe. Se espera poca nubosidad.

Foto: Inameh

Lee también: Calor persiste en Maracaibo al final de la tarde

Noticia al Día