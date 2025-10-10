Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Reportan varios muertos tras explosión en una empresa militar en Tennessee

Fabricaban explosivos

Por Greily Nuñez

Reportan varios muertos tras explosión en una empresa militar en Tennessee
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una gran explosión dentro de una empresa militar de fabricación de explosivos, provocó la muerte de varias personas, en Tennessee.

Al parecer, también hay personas desaparecidas.

La explosión ocurrió en la planta de Accurate Energetic Systems, en una zona boscosa cerca de Bucksnort, una hora al oeste de Nashville, la principal ciudad de Tennessee

Las autoridades llegaron al sitio y comenzaron con las labores pertinentes. Hasta los momentos no han ofrecido mayores detalles de lo ocurrido, por lo que se espera una voz oficial.

Noticia al Día / Univisión 21

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 217 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (13%, 201 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 180 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 180 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 129 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 84 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 78 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 76 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 75 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 54 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 52 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 50 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 45 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 32 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 32 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 5 Votos)

Votantes totales: 1.490

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Nacionales

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA
Al Dia

Grupo Gaita Buena presenta su primer promocional "Tu desamor" de la pluma de Neguito Borjas

La agrupación Gaita Buena es un talento emergente que se mantiene firme en su misión de llevar la buena gaita a la población, metiéndose de a poco en el corazón de la gente por medio de sus melodiosas piezas.
Sucesos

Lanzaron artefacto explosivo contra sede del DGCIM en La Limpia

No se registraron heridos
Internacionales

Fiscalía de Perú solicita impedimento de salida del país de 36 meses para Boluarte

La polémica sucesora de Pedro Castillo arrastraba dramáticas cifras de evaluación de su Gobierno desde el inicio de su gestión.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025