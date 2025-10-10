Reportan varios muertos tras explosión en una empresa militar en Tennessee

Una gran explosión dentro de una empresa militar de fabricación de explosivos, provocó la muerte de varias personas, en Tennessee.

Al parecer, también hay personas desaparecidas.

La explosión ocurrió en la planta de Accurate Energetic Systems, en una zona boscosa cerca de Bucksnort, una hora al oeste de Nashville, la principal ciudad de Tennessee

Las autoridades llegaron al sitio y comenzaron con las labores pertinentes. Hasta los momentos no han ofrecido mayores detalles de lo ocurrido, por lo que se espera una voz oficial.

