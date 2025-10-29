Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct

La conmemoración masiva, liderada por pastores unidos, contará con figuras internacionales y buscará la evangelización pública mediante la donación de Biblias.

Por Candy Valbuena

San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Municipio San Francisco del estado Zulia, se prepara para la cuarta celebración consecutiva y del Día de la Biblia, a realizarse el próximo viernes, 31 de octubre. El evento, que congrega a creyentes de la ciudad en un acto de fe y unidad, tiene como propósito central la exaltación de la Palabra de Dios y la promoción del Evangelio de Cristo a nivel regional y nacional.

Foto: Cortesía

La jornada, que se ha consolidado como una tradición anual, está dirigida por un equipo pastoral de gran influencia, incluyendo a los apóstoles Álex Márquez, Emanuel Sierra y Rafael García, con el apoyo y la logística central de la organización "San Francisco, mi Casa" y la fundación "Más Semillas" dedicada a la donación de biblias.

El núcleo de esta iniciativa radica en la donación de Biblias y su lectura pública en escuelas y otros espacios públicos, reafirmando el compromiso con la enseñanza de los valores cristianos en la sociedad venezolana.

"Llevamos cuatro años viendo cómo la gente se suma cada vez más a este movimiento que pone la Biblia en el centro de nuestra comunidad. Nuestro único fin es que la verdad del Evangelio de Cristo sea conocida, leída e incorporada a la vida de cada familia zuliana y venezolana. Esta celebración es un testimonio de la unidad de la iglesia para la transformación del municipio", afirmó el Apóstol Álex Márquez, de la iglesia Impacto de Dios.

Actividades y Concierto de Alabanza

El programa del evento, que cada vez cuenta con una mayor asistencia, incluirá:

  • Instrucción Bíblica: Un espacio dedicado a la enseñanza y el estudio de las Escrituras.
  • Representación Infantil: Niños disfrazados de personajes bíblicos, promoviendo el conocimiento de la historia sagrada.
  • Concierto de Exaltación y Alabanza: Un gran despliegue musical y espiritual con la participación de ministros nacionales e internacionales.

Los apóstoles Álex Márquez, Emanuel Sierra, Rafael y Rossi de García estarán presentes para ministrar durante el evento. La alabanza regional se hará sentir con la presentación de salmistas como The Maestro y Cheka Montilla.

Invitados de Influencia Internacional

La celebración contará con la presencia de invitados internacionales de renombre, quienes traerán un poderoso movimiento espiritual al municipio. Entre las figuras confirmadas se encuentran el conocido evangelista Bryan Caro de Puerto Rico, el cantante urbano de música cristiana Jiron High de República Dominicana.

Foto: Cortesía

La concentración masiva iniciará el viernes, 31 de octubre a partir de las 4:30 p.m. en la Redoma de la Rosa de Sarón, ubicada estratégicamente en la Urbanización La Coromoto, un punto clave para la movilización de la comunidad sanfranciscana.

Esta gran actividad cuenta con el respaldo de los cuerpos de seguridad del estado, bomberos, puntos de hidratación para la Atencion de toda la comunidad, de la misma forma los organizadores hacen un llamado a la colectividad para unirse a esta fiesta y celebrar el libro mas importante de todos los tiempos.

Para mas información síguelos en su cuenta: @diadelabiblia
Promocion
@larryjmogollon
04126812383

Fotos: Cortesía

Lee también: Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Noticias Relacionadas

Al Dia

San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct

La conmemoración masiva, liderada por pastores unidos, contará con figuras internacionales y buscará la evangelización pública mediante la donación de Biblias.
Al Dia

Hidrolago mejoró caudal del servicio en cuatro comunidades marabinas

Harry Phillips, supervisor de la gerencia de operaciones de Hidrolago, anunció que el proyecto beneficiará a zonas como Isla Dorada, Lago Mar Beach, el Complejo de la Policía Sanipez y el sector Sol y Sombra.
Servicio Público

Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

La familia se encuentra movilizada en la búsqueda de apoyo económico ante los elevados costos médicos. En este momento crítico, se apela al espíritu solidario de la colectividad ciudadana para brindar respaldo.
Al Dia

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Durante la madrugada siguiente al asalto, los propios vecinos de la favela Vila Cruzeiro localizaron al menos 70 cadáveres adicionales en un bosque cercano.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025