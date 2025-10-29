San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct

El Municipio San Francisco del estado Zulia, se prepara para la cuarta celebración consecutiva y del Día de la Biblia, a realizarse el próximo viernes, 31 de octubre. El evento, que congrega a creyentes de la ciudad en un acto de fe y unidad, tiene como propósito central la exaltación de la Palabra de Dios y la promoción del Evangelio de Cristo a nivel regional y nacional.

Foto: Cortesía

La jornada, que se ha consolidado como una tradición anual, está dirigida por un equipo pastoral de gran influencia, incluyendo a los apóstoles Álex Márquez, Emanuel Sierra y Rafael García, con el apoyo y la logística central de la organización "San Francisco, mi Casa" y la fundación "Más Semillas" dedicada a la donación de biblias.

El núcleo de esta iniciativa radica en la donación de Biblias y su lectura pública en escuelas y otros espacios públicos, reafirmando el compromiso con la enseñanza de los valores cristianos en la sociedad venezolana.

"Llevamos cuatro años viendo cómo la gente se suma cada vez más a este movimiento que pone la Biblia en el centro de nuestra comunidad. Nuestro único fin es que la verdad del Evangelio de Cristo sea conocida, leída e incorporada a la vida de cada familia zuliana y venezolana. Esta celebración es un testimonio de la unidad de la iglesia para la transformación del municipio", afirmó el Apóstol Álex Márquez, de la iglesia Impacto de Dios.

Actividades y Concierto de Alabanza

El programa del evento, que cada vez cuenta con una mayor asistencia, incluirá:

Instrucción Bíblica: Un espacio dedicado a la enseñanza y el estudio de las Escrituras.

Representación Infantil: Niños disfrazados de personajes bíblicos, promoviendo el conocimiento de la historia sagrada.

Concierto de Exaltación y Alabanza: Un gran despliegue musical y espiritual con la participación de ministros nacionales e internacionales.

Los apóstoles Álex Márquez, Emanuel Sierra, Rafael y Rossi de García estarán presentes para ministrar durante el evento. La alabanza regional se hará sentir con la presentación de salmistas como The Maestro y Cheka Montilla.

Invitados de Influencia Internacional

La celebración contará con la presencia de invitados internacionales de renombre, quienes traerán un poderoso movimiento espiritual al municipio. Entre las figuras confirmadas se encuentran el conocido evangelista Bryan Caro de Puerto Rico, el cantante urbano de música cristiana Jiron High de República Dominicana.

Foto: Cortesía

La concentración masiva iniciará el viernes, 31 de octubre a partir de las 4:30 p.m. en la Redoma de la Rosa de Sarón, ubicada estratégicamente en la Urbanización La Coromoto, un punto clave para la movilización de la comunidad sanfranciscana.

Esta gran actividad cuenta con el respaldo de los cuerpos de seguridad del estado, bomberos, puntos de hidratación para la Atencion de toda la comunidad, de la misma forma los organizadores hacen un llamado a la colectividad para unirse a esta fiesta y celebrar el libro mas importante de todos los tiempos.

Para mas información síguelos en su cuenta: @diadelabiblia

Promocion

@larryjmogollon

04126812383

Fotos: Cortesía

Lee también: Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

Noticia al Día/Nota de prensa