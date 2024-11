"Se acabó"

Parece que las predicciones del Niño Prodigio sobre Jennifer López y Ben Affleck empiezan a tomar forma. Fue precisamente el astrólogo quien dijo que no se deberían haber casado.

Con esa boda a punto de terminar en separación, su afirmación cobra sentido.

Y es que parece que los caminos de ambos ya están más que dirigidos en direcciones opuestas e incluso se ha compartido la fecha del anuncio más esperado del mundo del entretenimiento.

Aunque es un secreto a voces, todavía son muchos los que tienen la esperanza de que esto haya sido un mal sueño. Pero no. Todo apunta a que es el triste final.

Según la más reciente exclusiva de Page Six se dirigen a un "cierre de varios millones de dólares". "En realidad, se dejaron llevar por el momento. Jennifer ha querido esa boda -los trajes, los amigos, los adornos, los manjares- por décadas", expresa una fuente cercana al medio y la pareja.

Pero el anuncio del fin, apunta, está a la vuelta de la esquina. Según ha podido averiguar el sitio web, lo harán público al final del verano.

La fuente de Page Six, amigo cercano a los artistas, explica que ambos tenían esa cuenta pendiente de su romance interrumpido por 20 años, "y ahora, saben por fin, que no están hechos para ello. Ya no hay preguntas que resolver. Se han dado cuenta de lo que tenían que saber y es el final definitivo", asegura.

Hasta el momento, Jennifer se ha mostrado tranquila, disfrutando de sus vacaciones y, sobre todo, del amor de su familia antes del que podría ser el anuncio más difícil de su vida.

Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda+belleza.

Un divorcio millonario que con ambos comprando casas por separado para la nueva temporada demuestra "el cero interés, inclinación o razón para regresar", concluye el amigo cercano para Page Six.

People