Calor persiste en Maracaibo al final de la tarde

A las 5:50 de la tarde de hoy, Maracaibo continúa experimentando altas temperaturas, con el termómetro marcando 34 grados centígrados. La sensación térmica, influenciada por una humedad del 56%, se eleva hasta los 41 grados.
Por lo que los marabinos tuvieron que ingeniárselas para apaciguar el calor; entre esas, hacer más de un litro de papelón con limón para tomar y vender, o cortar una caja de cartón para darse un fresquito.
Mientras que otras personas decidieron quedarse en sus casas para no aguantar el sol ni la humedad y lograr refrescarse con el aire acondicionado, que, debido a las altas temperaturas, los marabinos consideran que esos artefactos eléctricos parecieran ventiladores encendidos.
Según reportes del clima, el cielo presenta nubosidad, aunque esta no ha ofrecido un alivio significativo del calor. El viento sopla levemente desde el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora.
A pesar de las condiciones cálidas, la radiación ultravioleta se mantiene en niveles bajos. La presión atmosférica se sitúa en 1007 hectopascales.
Se recomienda a los habitantes de Maracaibo tomar precauciones ante estas condiciones climáticas, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor.
