Calor persiste en Maracaibo al final de la tarde

A las 5:50 de la tarde de hoy, Maracaibo continúa experimentando altas temperaturas, con el termómetro marcando 34 grados centígrados. La sensación térmica, influenciada por una humedad del 56%, se eleva hasta los 41 grados.

Por lo que los marabinos tuvieron que ingeniárselas para apaciguar el calor; entre esas, hacer más de un litro de papelón con limón para tomar y vender, o cortar una caja de cartón para darse un fresquito.

Mientras que otras personas decidieron quedarse en sus casas para no aguantar el sol ni la humedad y lograr refrescarse con el aire acondicionado, que, debido a las altas temperaturas, los marabinos consideran que esos artefactos eléctricos parecieran ventiladores encendidos.

Foto: Xiomara Solano

Según reportes del clima, el cielo presenta nubosidad, aunque esta no ha ofrecido un alivio significativo del calor. El viento sopla levemente desde el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

Foto: Xiomara Solano

A pesar de las condiciones cálidas, la radiación ultravioleta se mantiene en niveles bajos. La presión atmosférica se sitúa en 1007 hectopascales.

Foto: Xiomara Solano

Se recomienda a los habitantes de Maracaibo tomar precauciones ante estas condiciones climáticas, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos, especialmente durante las horas de mayor intensidad del calor.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día