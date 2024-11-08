Un año en cautiverio y víctima de explotación sexual: La tortura de una mujer en Aragua

La joven estaba junto a sus pequeños hijos. Tres delincuentes fueron detenidos

Una joven de 25 años, pasó un año en cautiverio y fue víctima de explotación sexual por parte de quien decía ser su vecina y amiga.

El atroz suceso ocurrió en el sector Sorocaima, parroquia Samán de Guere, municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

En una vivienda del referido sector, se cometían las atrocidades contra la joven. Afortunadamente, los detectives del CICPC comenzaron a recibir denuncias anónimas y al realizar los trabajos de campo, lograron rescatar a la mujer y a sus pequeños hijos.

Las averiguaciones determinaron que la víctima le solicitó ayuda a Joselhyn Maynett Blanco Torrealba (43), quien era su vecina y amiga, puesto que ella no tenía donde pernoctar.

La vecina accedió y cuando se encontraban dentro del inmueble, Blanco le informó que se encontraba cautiva.

Para presionarla, Keiber Beikert Tovar Blanco (25) y Yanis José Herrera Pinto (39), la forzaron a agredir a sus pequeños hijos y filmaron el hecho, con la intención que si no accedía a sus requerimientos, difundirían el material a través de redes sociales.

La grabación les sirvió para que durante un año, la joven tuviera encuentros sexuales con distintos hombres y exigían diversas sumas de dinero, beneficiándose económicamente en perjuicio de la víctima y sus hijos, a quienes mantenían amenazados de muerte si comentaban lo sucedido.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 26° del Ministerio Público.

