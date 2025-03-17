Un transformador explotó y el fuego cayó encima de un vehículo en Maracaibo

Un transformador explotó, luego de una fluctuación eléctrica, y el fuego cayó encima de un vehículo en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El hecho ocurrió después de las 2:30 de la tarde de este domingo 16 de marzo, en el sector Cuatricentenario, específicamente frente a la Farmacia Social.

Cabe destacar que la mujer que manejaba, y quien estaba estacionada en el sitio, pudo salir rápidamente. De igual forma, sufrió algunas quemaduras, siendo trasladada al centro de salud más cercano.

El carro quedó en total pérdida y varias personas corrieron a ayudar desesperadamente a la dama, la cual todavía se desconocen los datos.

Lee también: Madres lloran por sus hijos: "Se los llevaron a El Salvador y ellos no son del Tren de Aragua"

Jhorman Cruz

Foto: Jhorman Cruz