Madres lloran por sus hijos: "Se los llevaron a El Salvador y ellos no son del Tren de Aragua"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes se encontraban detenidos en Estados Unidos.

Con esto, se han hecho virales varios videos donde se puede ver a madres pidiendo ayuda, asegurando que sus hijos no son criminales y no pertenecen al Tren de Aragua.

"Ellos no son del Tren de Aragua. Le pedimos al presidente Nayib Bukele que investigue bien cada caso, porque nuestros hijos no son criminales", dicen en el testimonio.

El presidente Bukele informó que el traslado fue directo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un período de un año (prorrogable).

Asimismo, se publicó un video donde se muestra a los presuntos miembros de esta organización de camino al mencionado centro de confinamiento.

