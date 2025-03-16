Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Madres lloran por sus hijos: "Se los llevaron a El Salvador y ellos no son del Tren de Aragua"

Bukele informó que el traslado fue directo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un período de un año (prorrogable)

Por Christian Coronel

Madres lloran por sus hijos:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes se encontraban detenidos en Estados Unidos.

Con esto, se han hecho virales varios videos donde se puede ver a madres pidiendo ayuda, asegurando que sus hijos no son criminales y no pertenecen al Tren de Aragua.

"Ellos no son del Tren de Aragua. Le pedimos al presidente Nayib Bukele que investigue bien cada caso, porque nuestros hijos no son criminales", dicen en el testimonio.

El presidente Bukele informó que el traslado fue directo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un período de un año (prorrogable).

Asimismo, se publicó un video donde se muestra a los presuntos miembros de esta organización de camino al mencionado centro de confinamiento.

Lee también: Presidente de El Salvador recibe a 238 integrantes del Tren de Aragua

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

Equipo multidisciplinario continúa activo en la atención y evaluación de afectaciones por sismos en el Zulia

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Al Dia

El hampa "visitó" el restaurant Terrazas San Ignacio en Maracaibo

Hacen un llamado a las autoridades competentes de la región
Internacionales

Trump firma orden que habilita la venta de TikTok en EEUU y garantiza su continuidad

La decisión del presidente Donald Trump busca cumplir con los requisitos de seguridad nacional impuestos por la ley aprobada en 2024, que…
Zulia

Funvisis registró un nuevo sismo de 3.9 en el Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró a las 7: 33 de la noche de este jueves 25 de…
Zulia

Cae parte de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús en Maracaibo tras sismos

Tras los sismos registrados en la región zuliana la tarde de este miércoles 24 y la madrugada del jueves 25…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025