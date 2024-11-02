Una estudiante iraní se desnudó en protesta tras ser agredida por no llevar hiyab

Una estudiante iraní se quitó la ropa en un recinto universitario de Teherán este sábado en protesta por la agresión sufrida por parte de los agentes de seguridad por no llevar el velo islámico.

Los vídeos que circulan en las redes sociales muestran a la joven en ropa interior, andando en el patio de la Universidad de Ciencia e Investigación de Teherán.

La estudiante se quitó la ropa después de que los agentes de seguridad la agredieran por no llevar hiyab, según las versiones de los testigos presenciales.

Esto sucedió en la Universidad Amir-Kabir de Tehran . Una valiente estudiante se negó a cubrirse el cabello como protesta contra las bárbaras leyes obligatorias del régimen de Iran . Cuando las fuerzas de seguridad la atacaron, se quitó el vestido. Lamentablemente, fue… pic.twitter.com/QjT0l2v7qf — Fuente Latina (@FuenteLatina) November 2, 2024

Otras imágenes muestran el momento en que varias personas, al parecer miembros de seguridad de la universidad, meten a la fuerza a la estudiante a un coche que no parece patrulla policial.

Por su parte, el diario Hamshahri desmintió que la mujer haya sido maltratada por no llevar velo y señaló que el personal de seguridad solo le llamó la atención verbalmente. La joven ha sido trasladada a paradero desconocido.

“No hubo ningún enfrentamiento entre la seguridad y esta estudiante”

Sim embargo, la Universidad Azad de Teherán desmintió este sábado que la estudiante que se quitó la ropa en el recinto universitario haya sido agredida por no llevar el velo islámico, y señaló que la joven sufre de “trastorno mental”.

“Las investigaciones muestran que debido a su trastorno mental, comenzó a filmar a sus compañeros y a su profesor, quienes se opusieron”, indicó en X el director de relaciones públicas de la unidad de Ciencia e Investigación de la Universidad Azad de Teherán, Amir Mahjob.

🇮🇷 | El régimen de Irán arrestó a una estudiante que se quitó la ropa en señal de protesta tras ser agredida por no llevar el velo. pic.twitter.com/tct5p1RYof — UHN PLUS (@UHN_Plus) November 2, 2024

El funcionario dijo que después de ser advertido por los estudiantes y la seguridad de la universidad, la joven se trasladó rápidamente al patio y se quitó la ropa. “Contrariamente a los rumores y fantasías virtuales, no hubo ningún enfrentamiento entre la seguridad y esta estudiante”, aseguró Mahjob.

Mahjob detalló que tras numerosas llamadas de atención por parte de la seguridad, la joven desistió a ponerse la ropa, por lo que fue llevada a la comisaria policial.

“Después del acto indecente de una de las estudiantes, la seguridad de la universidad intervino y la entregó a la comisaría. Se están investigando las razones de la acción de la estudiante”, concluyó el funcionario.

Las autoridades iraníes llevan dos años tratando de reimponer el hiyab con castigos como la confiscación de vehículos o el regreso a las calles de la Policía de la moral, que detiene a mujeres que no llevan velo.

A pesar de ello, muchas iraníes continúan sin cubrirse el cabello como gesto de desobediencia y desafío ante la República Islámica, tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial, tras ser detenida por no llevar bien puesto supuestamente su velo.

A finales de septiembre, el Consejo de los Guardianes -órgano que veta la legislación- dio su visto bueno a un proyecto de ley sobre la castidad y el hiyab, que endurece los castigos por no utilizar el velo, con hasta cinco años de cárcel.

El Parlamento ya había aprobado la norma, que ahora debe ser promulgada por el presidente iraní, el reformista Masud Pezeshkian, que durante la campaña electoral prometió que flexibilizaría el estricto código de vestimenta del país, algo que no ha sucedido.

La Vanguardia