Una venezolana lidera la Antropología en Chile

La Universidad de Concepción en Chile ha nombrado a la académica venezolana Ivanna Toyo Semeco como la nueva Jefa de Carrera de Antropología.

La designación oficializada el 15 de septiembre fue respaldada de manera unánime por el Consejo de Profesores, este ascenso la convierte en la primera venezolana en ocupar este importante cargo.

Ivanna Toyo Semeco, graduada Summa Cum Laude en la Universidad del Zulia ha sido reconocida por su dedicación y aporte en la formación de nuevas generaciones de antropólogos en Chile, ella asume el puesto tras siete años como docente en la institución, sucediendo al Dr. Edgar Gaytán Ramírez, quien ocupó el cargo por más de tres años.

En Venezuela Toyo Semeco se desempeñó como antropóloga forense en el Senamecf en Caracas, Maracaibo y la región occidental.

La venezolana que hace historia en la Antropología chilena

Después de obtener una maestría en Antropología Forense en Escocia, llegó a Chile para unirse a la Universidad de Concepción. La nueva jefa de carrera ha manifestado su compromiso por dar continuidad al trabajo y fortalecer la disciplina.

