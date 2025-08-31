Venezolana raptó a bebé en Perú: Tras varias horas de intensa búsqueda quedó tras las rejas

Tras una intensa búsqueda de más de 11 horas, la Policía Nacional ha rescatado a la recién nacida que fue secuestrada del Hospital Belén de Trujillo. La bebé fue hallada en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde se detuvo a una ciudadana venezolana de 20 años.

Lee también: Venezolana fue asesinada a puñaladas por su expareja en Chile

La detenida ha sido identificada como Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, quien se desempeñaba como terapeuta. La mujer está siendo investigada por el presunto delito contra la libertad personal de una menor.

La madre de la niña, Liliana Esther Rafael Quispe (39), y su familia, habían denunciado el secuestro. La recién nacida fue raptada el viernes 29 de agosto a las 14:05 horas del área de maternidad y neonatología del hospital, ubicado en el centro de Trujillo.

Aníbal Morillo, gerente regional de Salud de La Libertad, confirmó que la bebé se encuentra en buen estado. "La bebé está bien, está lactando, se está tramitando el alta lo más pronto. Lo primero es garantizar que esté bien la criatura", declaró el funcionario.

Morillo también anunció que se tomarán medidas disciplinarias por el incidente. "Lo segundo es la sanción; acabo de pedir el retiro inmediato de la supervisora del área, un informe completo y una investigación profunda del caso porque esto no puede quedar así, aquí ha habido responsables", enfatizó.

Noticia al Día/El comercio