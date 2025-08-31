Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

Venezolana raptó a bebé en Perú: Tras varias horas de intensa búsqueda quedó tras las rejas

La venezolana detenida tiene 20 años y es terapeuta

Por Ernestina García

Venezolana raptó a bebé en Perú: Tras varias horas de intensa búsqueda quedó tras las rejas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras una intensa búsqueda de más de 11 horas, la Policía Nacional ha rescatado a la recién nacida que fue secuestrada del Hospital Belén de Trujillo. La bebé fue hallada en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde se detuvo a una ciudadana venezolana de 20 años.

Lee también: Venezolana fue asesinada a puñaladas por su expareja en Chile

La detenida ha sido identificada como Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, quien se desempeñaba como terapeuta. La mujer está siendo investigada por el presunto delito contra la libertad personal de una menor.

La madre de la niña, Liliana Esther Rafael Quispe (39), y su familia, habían denunciado el secuestro. La recién nacida fue raptada el viernes 29 de agosto a las 14:05 horas del área de maternidad y neonatología del hospital, ubicado en el centro de Trujillo.

Aníbal Morillo, gerente regional de Salud de La Libertad, confirmó que la bebé se encuentra en buen estado. "La bebé está bien, está lactando, se está tramitando el alta lo más pronto. Lo primero es garantizar que esté bien la criatura", declaró el funcionario.

Morillo también anunció que se tomarán medidas disciplinarias por el incidente. "Lo segundo es la sanción; acabo de pedir el retiro inmediato de la supervisora del área, un informe completo y una investigación profunda del caso porque esto no puede quedar así, aquí ha habido responsables", enfatizó.

Noticia al Día/El comercio

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

De cada diez personas en el Zulia, dos viven en situación de calle: Psiquiatra del HUM Néstor Urdaneta

De cada diez personas en el Zulia, dos viven en situación de calle: Psiquiatra del HUM Néstor Urdaneta

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Noticias Relacionadas

Al Dia

Venezolana raptó a bebé en Perú: Tras varias horas de intensa búsqueda quedó tras las rejas

La venezolana detenida tiene 20 años y es terapeuta
Deportes

Jackson Chourio se fue para la calle en su retorno a las Grandes Ligas

El zuliano rompió el empate del juego para guiar al triunfo de su equipo
Al Dia

Venezuela y Turquía abrirán ruta marítima directa comercial el próximo 15-Sept

Venezuela enviará a Turquía café, camarones, pulpo, ajonjolí, frijol chino, así como frutas tropicales. Turquía enviará al país: Harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, cosméticos, detergente y champú.
Al Dia

Ecuador exigirá visa de transeúnte a ciudadanos de 40 países desde el 1°-Sept: Venezolanos incluidos

Los ciudadanos que requieran el documento deberán realizar el trámite digital a través de la página web de la Cancillería de Ecuador

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025