Venezuela logró su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas tras vencer a Canadá

Venezuela venció 4-0 a Canadá este viernes 15 de agosto en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se disputa en Williamsport, Pensilvania.

La Pequeña Liga de Cardenales de Lara volvió a tener su punto fuerte en el pitcheo, que estuvo intratable, como en la primera jornada ante Puerto Rico.

En este encuentro la gran figura fue Andrés Reyes, quien lanzó cinco entradas en blanco, en las que tan solo permitió un imparable y propinó siete ponches. A su vez, Sebastián López fue el encargado de cerrar el duelo.

Saúl Vegas y el propio Andrés Reyes fueron los destacados en el lado ofensivo, siendo los únicos en remolcar carreras para la causa venezolana.

Con este resultado, Venezuela avanza en la parte alta de la llave internacional, y ahora deberá enfrentar a Japón el próximo lunes 18 de agosto por un cupo en la Final Internacional.

