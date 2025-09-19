Yulimar Rojas celebró su medalla con el público de Japón

Tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, la atleta venezolana Yulimar Rojas, actual récord mundial del triple salto femenino, protagonizó una emotiva celebración junto al público que la esperaba a las afueras del estadio.

La mayoría de los presentes, ciudadanos japoneses, ovacionaron el regreso de la estrella criolla, quien estuvo dos años alejada de las pistas debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

La caraqueña compartió con sus seguidores el logro alcanzado, permitiendo que muchos de ellos tocaran la presea y se tomaran selfies con ella. El ambiente fue de admiración y cariño, reflejo del impacto global que ha tenido su exitosa carrera, donde ha logrado el tetra-campeonato mundial en su especialidad.

Rojas, de 29 años, publicó un video en sus redes sociales capturando el momento, acompañado de un mensaje cargado de emoción y resiliencia:

“Esto representa el esfuerzo, no rendirse, ser valiente, seguir caminando. Encontrarme con la Yulimar Rojas de siempre no ha sido fácil. Hemos vuelto, he regresado. Hace meses no podía ni caminar, no sabía si iba a volver a un escenario como éste.”

“Tener una medalla en el cuello, es un bronce, pero es una victoria personal. Me llevo la lucha, lo trabajé y lo deseé tanto que solo quiero dar gracias a Dios, a la vida, a mi gente, a mi Venezuela querida.”

El regreso de Yulimar Rojas es un nuevo capítulo en su carrera que inspira a miles de atletas y seguidores en todo el mundo. Su determinación y espíritu competitivo siguen siendo ejemplo dentro de las pistas.

