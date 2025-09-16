Yulimar Rojas: "El jueves saldré a darlo todo"

La atleta venezolana Yulimar Rojas, múltiple campeona mundial y olímpica del salto triple, reapareció este martes en el Estadio Olímpico de Tokio tras su ausencia por lesión, y lo hizo con una actuación contundente: clasificó directamente a la final del Mundial de Atletismo con un único salto de 14,49 metros, marca que superó con solvencia el mínimo exigido.

La reina del triple salto volvió a sonreír en la pista que la vio coronarse en los Juegos Olímpicos de 2020, y compartió su emoción por regresar a la competencia internacional.

“Extrañaba la adrenalina. Ha sido maravilloso volver y fantástico estar otra vez en una final, y hacerlo aquí. He trabajado muy duro para que esto se haga realidad”, expresó Rojas en la zona mixta.

La venezolana, entrenada por el legendario atleta cubano Iván Pedroso, destacó que su regreso fue tal como lo había visualizado: con un primer salto certero, sin contratiempos, y con la convicción de que el esfuerzo y la pasión siempre dan frutos.

“Soy una fiel creyente en mí misma, en mi entrenador, en mi equipo y en todo lo que hemos logrado. Ahora toca descansar y el jueves saldré a darlo todo”, agregó la atleta, quien acumula cuatro títulos mundiales al aire libre y tres bajo techo.

Rojas también reflexionó sobre el proceso de recuperación que la mantuvo fuera de las pistas desde 2023, señalando que la lesión la fortaleció emocionalmente y le enseñó a valorar la paciencia como virtud.

“Llevo dos años esperando este momento. Volver a este estadio y hacer lo que me apasiona es maravilloso. Ya extrañaba la adrenalina de la competición”, concluyó.

La final del salto triple femenino se disputará este jueves 18 de septiembre, y Venezuela estará expectante ante el regreso de su máxima figura del atletismo mundial, quien buscará su quinto título mundial.

