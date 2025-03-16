Viernes 26 de septiembre de 2025
Efemérides

Se cumplen 47 años del fallecimiento de Renny Ottolina

Ottolina es considerado como una de las celebridades más influyentes en la historia moderna de Venezuela

Por Christian Coronel

Se cumplen 47 años del fallecimiento de Renny Ottolina
El 16 de marzo de 1978, falleció Renny Ottolina en un accidente aéreo cuando se dirigía a la isla de Margarita, durante su campaña como candidato presidencial.

Renaldo José Ottolina Pinto, más conocido como Renny Ottolina, nació en Valencia el 11 de diciembre de 1928 y fue un narrador, locutor, animador y productor de programas de radio y televisión, publicista, corredor de autos de carrera y político venezolano.

Cabe destacar que Ottolina es considerado como una de las celebridades más influyentes en la historia moderna de Venezuela. Además, fue un pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva venezolana.

Durante su trayectoria, fue presentador del Miss Venezuela o de las 24 horas de Le Mans o de músicos como Mina, Stevie Wonder, Raphael, Tom Jones, Jimi Hendrix, Charles Aznavour, Piero o Hugo Romani. También trabajó con celebridades televisivas entre las que destacan Cantinflas, Simón Díaz, Sofía Ímber o Amador Bendayán.

En 1977, fundó el partido político Movimiento de Integridad Nacional (MIN) y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales de 1978. Posteriormente, falleció durante la mencionada campaña electoral.

Noticia al Dia

