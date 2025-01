"Estaba temblando, pero, cuando vi que a él le gustaba, me relajé": Stella Ortiz, la fan que cautivó a Melendi con su voz, contó a Noticia al Día sobre su sueño cumplido

El mensaje es claro: "No dejar de luchar y persistir por su sueños. Los sueños se cumplen, con persistencia y esfuerzo".

Stella Ortiz

Stella Ortiz, una joven de 29 años, natural de Barcelona, España, ha vivido recientemente un momento que cambió su vida para siempre. Durante un concierto de Melendi, el reconocido cantante español, en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona, Stella fue invitada a subir al escenario, donde cautivó al público con su talento, carisma, pero también con su potente voz.

Stella Ortiz

La joven, quien ha sido fanática de Melendi durante años, compartió su experiencia en exclusiva con Noticia al Día donde relató cómo logró cumplir uno de sus mayores sueños: cantar junto a su ídolo en uno de los estadios más importantes de España.

Noticia Al Día

Stella Ortiz estudia Administración de Empresas. En sus ratos libres disfruta estudiar y escuchar música. Uno de sus mayores anhelos en la vida era realizar un dúo con el intérprete de Destino o casualidad, lo cual pudo cumplir el pasado 27 de diciembre durante la reciente gira "20 años sin noticias".

Stella Ortiz

Es una chica sencilla con un carisma especial, enfocada en sus estudios sin dejar de lado su pasión innata por el canto. Además, lleva seis años formándose en música en la Escuela de Música y Danza Ramón Muro. El mismo Ramón (Melendi) es su mentor y una de las primeras personas que confió en ella en el ámbito musical. Durante gran parte de su vida ha sido fanática de Melendi, tanto así que tiene cuadros del cantante adornando las paredes de su hogar.

"Cuando me dijo que me iba a sacar a cantar, estaba muy nerviosa, estaba temblando, pero cuando llegue al escenario y lo abracé ya me quede como mucho más tranquila y cuando empecé a cantar también estaba nerviosa por si me salía mal o no me salía como yo quería, pero al ver que a Melendi le gustaba y que se impresionaba me quede muchísimo más relajada y puedo decir que fue increíble, me encanto", dijo Ortiz a NAD.

Stella Ortiz

Su vida cambió completamente desde el momento en que bajo del escenario. El video de la actuación con el cantante español ha dado la vuelta al mundo acumulando más de diez millones de vistas solo en plataformas como TikTok. Ha aparecido en programas de la televisión española, lo que ha incrementado su popularidad ante la opinión pública.

Stella Ortiz

Durante una amena conversación con Noticia al Día, Stella confesó: "Aunque siempre me ha gustado cantar, desde el concierto tengo muchas más ganas de incursionar en nuevos proyectos. En el futuro, planeo seguir con mi carrera en administración y dedicar un poco más de tiempo a lo que me gusta. Quiero aprender a tocar la guitarra, lo cual me servirá de inspiración para componer mis propias canciones, Mi sueño más grande es poder incursionar en el mundo de la música, poder sacar mis propios álbumes con canciones propias".

Stella Ortiz

Stella sabe que Melendi no suele revisar sus redes sociales; sin embargo, le deja el siguiente mensaje a través de nuestro canal: "Muchísimas gracias por haber cumplido mi sueño. Después de tantos intentos, haberlo cumplido, se siente increíble. Aún espero su llamada, tengo esperanzas que con el tiempo se dará. ,e siento agradecida por la oportunidad".

Al mismo tiempo, muestra agradecimiento con el público en general, por sus palabras de motivación y aliento. El mensaje es claro: "No dejar de luchar y persistir por su sueños. Los sueños se cumplen, con persistencia y esfuerzo".

Arelys Munda/Pasante

Noticia al Día