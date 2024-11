Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Los malos entendidos sentimentales se agravarán por tu empeño en recordar problemas pasados, hoy tu pareja te dará un tiempo para que tomes una decisión, estar solo te ayudará a valorar el amor y olvidar viejos rencores. Económicamente, no tienes dificultades, pero las cosas pueden cambiar si no te planificas, evita gastos innecesarios y conservarás tu bienestar. Número mágico, 22.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu relación de pareja no se encamina hacia la meta que te has trazado, ten paciencia y no presiones, hoy notarás algunos cambios y vendrán muchos más que te llevarán hacia la estabilidad. Llegará una nueva propuesta de trabajo, analiza para ver si vale la pena dejar lo que tienes ahora, es buena económicamente, pero no te ofrecerá muchas mejoras profesionales. Número mágico, 3.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja ha cambiado mucho y te sientes desorientado, no imagines razones que solo te hacen sufrir, pregunta y aclara tus dudas, la explicación es más sencilla de la que imaginas y te tranquilizará. Día de cambios positivos que terminarán con la etapa difícil que te ha tocado vivir laboralmente. Número mágico, 14.



CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Después de muchos desacuerdos la armonía vuelve a tu vida sentimental, hoy tu pareja te dará una noticia maravillosa que traerá estabilidad a tu relación. No te entusiasmes con las propuestas que lleguen, analízalas antes de comprometerte, recuerda que una mala decisión pude hacerte perder todo lo que has logrado avanzar. Número mágico, 10.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu situación sentimental no mejorará hasta que no reconozcas tus errores, una disculpa bastará para que el ser amado perdone y olvide, y vuelvas a ser el centro de su atención. Laboralmente, será un día tranquilo, tomarás los pequeños inconvenientes con serenidad y no habrá nada que te altere. Número mágico, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te reencontrarás con alguien a quien hacía tiempo que no veías, los sentimientos resurgirán con fuerza y no harás nada por evitarlo, ese encuentro traerá estabilidad a tu vida afectiva. Deja de lamentarte por lo que no salió bien, ponte a trabajar en tus nuevas ideas, el éxito está cerca, pero solo lo lograrás con perseverancia. Número mágico, 5.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Las dudas se han aclarado y la ilusión vuelve a tu corazón, a partir de hoy te esforzarás por mantener esa felicidad demostrándole confianza a tu pareja. Las mejoras por las que te has esforzado empiezan a llegar, recibirás reconocimientos laborales y económicos y sentirás que tanto esfuerzo no fue en vano. Número mágico, 17.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación está atravesando por momentos difíciles, toma las cosas con calma, poco a poco recuperarás la tranquilidad y a través del diálogo solucionarán sus diferencias. Tus asuntos laborales no han estado saliendo como esperabas, pero hoy las circunstancias cambiarán y te traerán oportunidades que te permitirán recuperar el tiempo perdido. Número mágico, 4.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Después de analizar tus sentimientos tendrás claro lo que quieres para tu vida afectiva, hoy le darás una oportunidad a la persona que te ha demostrado su amor de muchas maneras. Día muy positivo laboralmente, obtendrás logros que ni imaginabas, y encontrarás soluciones para problemas que te parecían difíciles de superar. Número mágico, 9.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Alguien de tu entorno más cercano te demostrará que es más que amistad lo que siente por ti, hoy descubrirás que el amor siempre estuvo a tu lado y no te dabas cuenta. Buscarás trabajos extras para poder equilibrar tu presupuesto, no te desanimes, la mala racha pasará, más pronto de lo que imaginas llegará una excelente propuesta laboral. Número mágico, 16.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Día de nuevas amistades y tentaciones, alguien que conocerás despertará emociones inquietantes en ti, evita situaciones peligrosas, porque perderías tu relación estable por algo pasajero en tu vida. Imprevistos en tu trabajo te permitirán demostrar tu experiencia y tu capacidad para tomar decisiones en momentos de tensión. Número mágico, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Ya están claras tus ideas y lo que quieres lograr en el amor, hoy retomarás los planes que tenías para consolidar tu relación y que habían quedado de lado por las dudas que tenías. El dinero que esperas no llegará aún, pero no te desesperes, los trámites van por buen camino y de todas maneras se concretarán. Número mágico, 8.

Noticia al Día / Bolivia.com