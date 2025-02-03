Acuña estaría regresando en la tercera semana de la temporada 2025 de MLB

Alex Anthopoulus, jefe de operaciones de los Bravos de Atlanta, anunció este que el equipo quiere que el jardinero Ronald Acuña Jr. regrese al beisbol “en la élite”, por lo que estima que su retorno sea en la tercera semana de acción de la nueva temporada de MLB.

"Podría estar listo en la tercera semana después que inicie el campeonato", afirmó Anthopoulus, quien además aseguró que el criollo no será bateador designado para la venidera campaña en el cuadro de Atlanta.

Recordemos que Acuña se lesionó a mitad de la temporada regular 2024, para luego ser intervenido quirúrgicamente motivado a una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, misma lesión que sufrió en 2021, pero en la rodilla derecha.

Lee también: FVB anuncia horarios para los duelos ante Argentina y Chile por la clasificación al Americup 2025