Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó que habrá un nuevo formato en 2026: se enfrentarán el Team USA y el Team World para el All Star Game.

"Coincidirá con los Juegos Olímpicos de invierno, y qué mejor manera de representar a Estados Unidos ante el mundo que con un partido así”, comentó Silver en The Breakfast Ball. “Todavía no sé muy bien cómo va a ser el formato, he prestado mucha atención a cómo lo hace la NHL”, expresó.

"El verano pasado, la competición en los Juegos Olímpicos fue extraordinaria. Esos partidos: USA vs Serbia, USA vs Francia..”, añadió sobre el presumible cambio para la próxima temporada, un nuevo y atractivo formato que podría revitalizar la audiencia e impulsar al legendario fin de semana de las estrellas.

