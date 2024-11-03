Águilas cierra la semana con segundo choque ante Caribes en el Luis Aparicio

Águilas del Zulia se mide por segunda vez ante Caribes de Anzoátegui en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, el elenco zuliano derrotó 8-2 a la "trubu" en el primer duelo de serie, y este domingo buscará cerrar la semana con otro triunfo en condición de local.

A partir de las 5.00 pm, iniciará la voz de play ball para dar inicio al choque entre rapaces y occidentales. El Zulia ocupa la sexta casilla de la clasificación de la LVBP con récord de 8-10, mientras que Anzoátegui se encuentra en la séptima posición con balance de 7-9.

El duelo entre ambas novenas tendrá transmisión televisiva de Venevisión y podrá escucharse en el circuito de Águilas del Zulia a través de Urbe 96.3 Fm.

