Martes 09 de septiembre de 2025
Deportes

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo se perderá tres partidos de liga y toda la Leagues Cup 2026

Por Daniel García

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram


La Major League Soccer (MLS) anunció la suspensión del delantero uruguayo Luis Suárez por tres partidos de liga, tras protagonizar un incidente en la final de la Leagues Cup 2025, donde escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders.

Esta medida se suma a la sanción previa impuesta por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, que ya había castigado al jugador con seis partidos consecutivos. En total, Suárez deberá cumplir nueve encuentros de suspensión, lo que lo dejará fuera de la totalidad de la Leagues Cup 2026 y de los compromisos de la MLS frente a Charlotte FC, Seattle Sounders y DC United.

La ausencia de Suárez representa un golpe sensible para el Inter Miami, que pierde a uno de sus referentes ofensivos en un tramo clave de la temporada. El club aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que la dirigencia y el cuerpo técnico se pronuncien en las próximas horas.

Suárez ofreció disculpas públicas por su comportamiento, reconociendo que actuó en un momento de tensión y que su reacción no refleja los valores que busca transmitir como profesional.

La doble sanción marca un precedente firme en la política disciplinaria de la MLS y la Leagues Cup, reforzando el compromiso de ambas organizaciones con el respeto y la conducta deportiva.

Lee también: Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Comienza el casting para elegir a la nueva reina de la Feria de la Chinita

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

En 24 % incrementaron exportaciones no petroleras desde Falcón durante el último mes

Las frutas y hortalizas son los productos de mayor demanda en mercados internacionales, según información de la Secretaría de Economía Productiva y Exportación de la entidad

Deportes

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Diversos puntos de las ciudades zulianas estarán habilitados para presenciar el juego decisivo entre Venezuela y Colombia
Deportes

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

La reina del triple salto tendrá como objetivo volver a lo alto en los Mundiales de Tokio
Al Dia

¡Lleno total! La Vinotinto contará con el respaldo masivo en el Monumental de Maturín

Más de 50 mil personas se darán cita al duelo histórico entre la Vinotinto y Colombia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025