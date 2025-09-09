Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup



La Major League Soccer (MLS) anunció la suspensión del delantero uruguayo Luis Suárez por tres partidos de liga, tras protagonizar un incidente en la final de la Leagues Cup 2025, donde escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders.

Esta medida se suma a la sanción previa impuesta por el Comité Disciplinario de la Leagues Cup, que ya había castigado al jugador con seis partidos consecutivos. En total, Suárez deberá cumplir nueve encuentros de suspensión, lo que lo dejará fuera de la totalidad de la Leagues Cup 2026 y de los compromisos de la MLS frente a Charlotte FC, Seattle Sounders y DC United.

La ausencia de Suárez representa un golpe sensible para el Inter Miami, que pierde a uno de sus referentes ofensivos en un tramo clave de la temporada. El club aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que la dirigencia y el cuerpo técnico se pronuncien en las próximas horas.

Suárez ofreció disculpas públicas por su comportamiento, reconociendo que actuó en un momento de tensión y que su reacción no refleja los valores que busca transmitir como profesional.

La doble sanción marca un precedente firme en la política disciplinaria de la MLS y la Leagues Cup, reforzando el compromiso de ambas organizaciones con el respeto y la conducta deportiva.

