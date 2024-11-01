Águilas del Zulia se recupera y logra su segunda victoria consecutiva en casa

Las Águilas del Zulia vencieron 10-5 a Leones del Caracas este jueves 31 de octubre en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo para lograr su segunda victoria consecutiva.

El lanzador ganador fue Aldry Acosta (1-0), mientras que Ricardo Rodríguez (0-1) cargó con el revés. Cabe destacar que José Pirela conectó triple, doble, impulsó una carrera y anotó dos rayitas. Por otro lado, Ángel Reyes dio doblete, imparable, y anotó una carrera.

Hay que mencionar que el conjunto rapaz venía de una racha negativa, luego de perder cuatro encuentros al hilo. Con esto, los zulianos se ubican en el séptimo lugar de la tabla, por delante de los melenudos.

Estos equipos se vuelven a ver las caras este viernes 1 de noviembre en el segundo de esta serie que se desarrolla en el estadio Luis Aparicio "El Grande " de Maracaibo.

