Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7-6 a los Yankees de Nueva York este miércoles 30 de octubre en el quinto juego de la Serie Mundial para asegurarse su octavo título en la historia de las Grandes Ligas.

Asimismo, un jugador llamado Will Smith ganó un anillo de Serie Mundial por quinto año consecutivo. Este el caso del receptor de los Dodgers, quien obtuvo su segundo trofeo con la divisa californiana, después de conquistar el de 2020.

Por otra parte, siguiendo ese caso, otro Will Smith (lanzador) formó parte del roster de los Bravos de Atlanta en 2021, Astros de Houston en 2022 y Rangers de Texas en 2023, cuando se coronaron campeones del mejor beisbol del mundo.

Esta particular historia se ha explicado como si el nombre Will Smith fuese una especie de amuleto de la suerte para los equipos que se consagran campeones de la Serie Mundial. Dicho esto, Los Ángeles, Atlanta, Houston y Texas se han beneficiado del mismo.

Lee también: Jon Aramburu fue elegido MVP de la Real Sociedad en el mes de octubre

Noticia al Dia