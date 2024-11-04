Águilas espera por la pronta incorporación de Freddy Galvis

Las Águilas del Zulia esperan este mes de noviembre por la llegada del insigne campocorto con experiencia en las Grandes Ligas, Freddy Galvis, quién viene de militar en los Tecolotes de los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol.

Acorde a la información aportada por el periodista José Luis López, perteneciente al departamento de prensa de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el campocorto originario de Punto Fijo no tiene aún una fecha de incorporación definida, pero el elenco rapaz espera por él, lo que constituiría la suma de una pieza clave en las aspiraciones del equipo.

Galvis jugó con el conjunto zuliano la temporada anterior luego de cinco años de ausencia, con su última participación en la temporada 2017-2018. Vale destacar que el campocorto fue un pilar fundamental en el título obtenido por los zulianos en la temporada 2016-2017, aportando tanto en el lado ofensivo como en el defensivo.

En su reciente pasaje por el beisbol mexicano, el falconiano tuvo un promedio de .269, conectando 65 inatrapables en 242 turnos, bateando 6 vuelacercas, remolcando 43 carreras y anotando otras 36 carreras.

Noticia Al Día/Meridiano

Fernando Luzardo/Pasante