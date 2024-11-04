Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

Águilas espera por la pronta incorporación de Freddy Galvis

Las Águilas del Zulia esperan este mes de noviembre por la llegada del insigne campocorto con experiencia en las Grandes…

Por pasante2

Águilas espera por la pronta incorporación de Freddy Galvis
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las Águilas del Zulia esperan este mes de noviembre por la llegada del insigne campocorto con experiencia en las Grandes Ligas, Freddy Galvis, quién viene de militar en los Tecolotes de los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol.

Acorde a la información aportada por el periodista José Luis López, perteneciente al departamento de prensa de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el campocorto originario de Punto Fijo no tiene aún una fecha de incorporación definida, pero el elenco rapaz espera por él, lo que constituiría la suma de una pieza clave en las aspiraciones del equipo.

Galvis jugó con el conjunto zuliano la temporada anterior luego de cinco años de ausencia, con su última participación en la temporada 2017-2018. Vale destacar que el campocorto fue un pilar fundamental en el título obtenido por los zulianos en la temporada 2016-2017, aportando tanto en el lado ofensivo como en el defensivo.

En su reciente pasaje por el beisbol mexicano, el falconiano tuvo un promedio de .269, conectando 65 inatrapables en 242 turnos, bateando 6 vuelacercas, remolcando 43 carreras y anotando otras 36 carreras.

Lee también: Polémica en el beisbol menor: pelotero dominicano fingió tener 14 años cuando en realidad tenía 19

Noticia Al Día/Meridiano

Fernando Luzardo/Pasante

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Speedy" González manejará el Mustang Súper V8 de Biagio Parisi en una carrera inédita

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Nacionales

Nevada sorprende a visitantes en el Pico Espejo este viernes 22 de agosto

Visitantes nacionales e internacionales aprovecharon la ocasión para capturar fotografías, jugar con la nieve y disfrutar de la serenidad del entorno
Deportes

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Venezuela se encuentra en el noveno puesto del medallero con 40 medallas en total (11 de oro, 12 de plata y 17 de bronce)
Deportes

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Su última victoria ante Canadá fue en 2018 durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019
Deportes

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

El mandatario lo confirmó durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la Copa Mundial sobre el Escritorio Resolute


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025