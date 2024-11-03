Alexander Zverev se tituló por séptima vez en el Masters 1.000 de París

Este domingo 3 de noviembre, el tenista alemán Alexander Zverev se coronó por séptima ocasión en la final del Masters 1.000 de París. El germano derrotó 6-2 y 6-2 al local Ugo Humbert, en un duelo que tardó una hora y 15 minutos.

Zverev, que el lunes aparecerá en el puesto número dos del ranking ATP, desplazando al español Carlos Alcaraz.

Humbert, quien había sellado sus mejores días en la competencia, nunca había alcanzado una final de este calibre. El francés despachó a Alcaraz en tercera ronda, igualando el otro registro de Tsonga, el de último finalista nativo de Francia en 2011.

Con el triunfo, Zverev se convierte el primer alemán que gana en París desde Boris Becker en 1992, amarró su título número veintitrés y añadió París al Masters 1.000 de Roma, su otro logro en este 2024. Es el séptimo Masters 1.000 del alemán, que había jugado otras cinco finales de este nivel con derrota.

El finalista de Roland Garros, convertido en el tercer jugador en activo con más títulos Masters 1.000 tras Novak Djokovic y Rafael Nadal, no dio opción a Humbert, al que dejó sin revancha.

En este mismo escenario, el alemán eliminó al francés en 2023 y este domingo confirmó su superioridad ante un adversario con el que había perdido en 2021, en hierba.

Humbert se quedó a las puertas de su tercer éxito en 2024 tras Dubái y Marsella. Sigue con seis títulos en su historial tras acariciar la gloria en París y el lunes aparecerá en el décimo puesto del ranking ATP, el más alto de su carrera.

Noticia al Día / EFE

