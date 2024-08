Andrea Kimi Antonelli correrá en Mercedes a partir de 2025

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli correrá en Mercedes a partir de la temporada 2025 de la F1, según informó el mismo equipo alemán este sábado 31 de agosto.

Antonelli será compañero del británico George Russell y sustituirá al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien se marcha a Ferrari.

"Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad absoluta”, dijo Wolff. “Estamos entusiasmados con lo que George (Russell) y Kimi aportan al equipo como pilotos individuales, pero también como sociedad.

Por otro lado, dijo: "Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la solidez de nuestro programa juvenil y de nuestra creencia en el talento local".

El italiano forma parte del programa de pilotos junior de Mercedes desde 2019 y ha demostrado su calidad con una serie de títulos de monoplazas a lo largo de su carrera junior.

"Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era pequeño; quiero agradecer al equipo el apoyo que me han dado en mi carrera hasta ahora y la fe que han mostrado en mí. Aún estoy aprendiendo mucho, pero me siento preparado para esta oportunidad" comentó el joven de 18 años.

BREAKING: Andrea Kimi Antonelli to race for Mercedes from 2025!#F1 pic.twitter.com/bhLN48UdRE — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

