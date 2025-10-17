Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Los Azulejos de Toronto empataron la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2-2 tras vencer 8-2 a los Marineros de Seattle, con una ofensiva explosiva y una actuación estelar de Max Scherzer desde el montículo.

En el cuarto juego de la serie, disputado en el T-Mobile Park, los Azulejos desplegaron todo su poder ofensivo para igualar la serie al mejor de siete encuentros. Max Scherzer, en su apertura número 500 en Grandes Ligas, lanzó con autoridad y experiencia, demostrando que a sus 41 años sigue siendo una pieza clave en la rotación canadiense.

La ofensiva de Toronto fue liderada por el criollo Andrés Giménez, quien conectó un cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio para empatar el marcador. Poco después, Daulton Varsho rompió el empate con un doble que remolcó a Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk, colocando el juego 5-2 a favor de los visitantes.

Los Azulejos no bajaron el ritmo y sumaron tres carreras más para sellar el triunfo 8-2. En total, el equipo conectó cinco jonrones en el encuentro, destacando el poder de su alineación y la profundidad de su ofensiva.

Por los Marineros, Julio Rodríguez abrió el marcador con un jonrón de dos carreras en el primer inning, llevando al plato a Randy Arozarena. Sin embargo, la respuesta de Toronto fue inmediata y contundente, dejando sin margen de reacción al conjunto local.

La victoria obliga a que la serie se defina en Toronto, donde los Azulejos buscarán capitalizar el impulso y asegurar su pase a la Serie Mundial. El próximo juego será crucial para ambos equipos, con la presión sobre Seattle para recuperar la ventaja y evitar quedar al borde de la eliminación.

