Viernes 17 de octubre de 2025
Deportes

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Los bengalíes se llevaron el segundo triunfo de liga ante los pájaros rojos

Por Daniel García

Foto: Agencias
Tigres de Aragua repitieron ante Cardenales, pero esta vez en el José Pérez Colmenares de Maracay. Los bengalíes se impusieron 9-8, remontando el marcador para quedar solos en la punta de la tabla de clasificación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

José Peraza se erigió como el héroe de los Tigres al conectar el imparable decisivo en la novena entrada que dejó en el terreno a Cardenales de Lara y selló una remontada espectacular. El conjunto bengalí llegó al último episodio con desventaja en la pizarra, pero logró revertir el marcador para imponerse en casa. Peraza cerró su actuación con dos carreras impulsadas, incluyendo la que definió el encuentro.

Gorkys Hernández, enfrentando a su antiguo equipo, fue otro de los protagonistas ofensivos al anotar tres veces y remolcar una carrera. David Rodríguez también aportó a la causa con una impulsada y mostró paciencia en el plato al recibir tres boletos.

Desde el montículo, el relevista Ronnie Williams se acreditó la victoria pese a permitir una carrera en su única entrada de labor, en la que además ponchó a dos rivales. El abridor Nick Struck cumplió con una salida sólida de cuatro innings, en los que toleró dos carreras limpias, aunque se fue sin decisión.

Por los visitantes, la derrota recayó en Keone Kela, quien no logró concretar la oportunidad de salvamento. La ofensiva larense tuvo como figura a Juan Yépez, autor de un cuadrangular de tres carreras que mantuvo a su equipo en ventaja hasta el tramo final.

Los Tigres demostraron carácter y capacidad de reacción en un duelo que podría marcar el rumbo de la serie.

Lee también: Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Temas:

Última Hora

Lo más visto

Noticias Relacionadas

