Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

La bielorrusa se impuso en la final ante la estadounidense Amanda Anisimova

Por Daniel García

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo
Foto: Agencias
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, se consagró campeona del US Open 2025 tras vencer el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova por parciales de 6-3 y 7-6 (7/3) en la final disputada en el estadio Arthur Ashe.

Con este triunfo, Sabalenka revalida el título obtenido en 2024 y se convierte en la primera mujer en ganar el Abierto de Estados Unidos en años consecutivos desde la histórica racha de Serena Williams entre 2012 y 2014.

La final fue intensa y emotiva. Anisimova, cabeza de serie número 9, llegaba tras perder la final de Wimbledon, y volvió a quedarse a las puertas de su primer título grande. Sabalenka, por su parte, logró sobreponerse a una temporada marcada por derrotas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros, cerrando el año con su cuarta corona de Grand Slam.

