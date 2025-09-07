Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial, se consagró campeona del US Open 2025 tras vencer el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova por parciales de 6-3 y 7-6 (7/3) en la final disputada en el estadio Arthur Ashe.

Con este triunfo, Sabalenka revalida el título obtenido en 2024 y se convierte en la primera mujer en ganar el Abierto de Estados Unidos en años consecutivos desde la histórica racha de Serena Williams entre 2012 y 2014.

La final fue intensa y emotiva. Anisimova, cabeza de serie número 9, llegaba tras perder la final de Wimbledon, y volvió a quedarse a las puertas de su primer título grande. Sabalenka, por su parte, logró sobreponerse a una temporada marcada por derrotas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros, cerrando el año con su cuarta corona de Grand Slam.

Lee también: Cristiano acelera hacia los 1.000 goles con doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia