Aston Martin presentará nuevo monoplaza para la temporada 2025 de Fórmula 1

El nuevo modelo será presentado el lunes 24 de febrero en el circuito de Baréin

Por Daniel García

Aston Martin presentará nuevo monoplaza para la temporada 2025 de Fórmula 1
La escudería británica Aston Martin presentará el próximo 23 de febrero el monoplaza modelo AMR25 con el que competirán los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll para la venidera temporada de la máxima competición automovilística. La información la compartió la propia escudería en un audiovisual en sus redes sociales.

El nuevo monoplaza saldrá por primera vez a la pista al día siguiente, el lunes 24 de febrero, en el circuito internacional de Baréin para una jornada de promoción, donde estarán el español Alonso y el canadiense Stroll como principales protagonistas.

El equipo de Fórmula 1 busca mejorar sus resultados en la pasada temporada, donde Alonso concluyo noveno en la clasificación con 70 puntos, mientras que Stroll acumuló 24 unidades, copando la casilla 13.

Lee también: Cardenales se juega el pase a la final en la Serie del Caribe 2025

Al Dia

Durante operativos de fiscalización ambiental paralizan actividades en siete empresas de minería no metálica

Dos de las compañías están ubicadas en el Táchira, igual cantidad en Cojedes, y una en cada uno de los siguientes estados: Zulia, Lara y la Guaira.

Deportes

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La representación criolla se mete a la semifinal internacional del torneo con récord invicto
Deportes

Félix Hernández, Álex Ramírez y Magglio Ordóñez serán exaltados al Salón de la Fama venezolano

Estos comités son los encargados de reconocer el talento y las contribuciones de jugadores y figuras fuera del terreno que han marcado la historia del béisbol venezolano en diferentes épocas
Deportes

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

El criollo abandonó el encuentro y fue reemplazado por su compatriota Luis Torrens detrás del plato.

