Aston Martin presentará nuevo monoplaza para la temporada 2025 de Fórmula 1

La escudería británica Aston Martin presentará el próximo 23 de febrero el monoplaza modelo AMR25 con el que competirán los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll para la venidera temporada de la máxima competición automovilística. La información la compartió la propia escudería en un audiovisual en sus redes sociales.

El nuevo monoplaza saldrá por primera vez a la pista al día siguiente, el lunes 24 de febrero, en el circuito internacional de Baréin para una jornada de promoción, donde estarán el español Alonso y el canadiense Stroll como principales protagonistas.

El equipo de Fórmula 1 busca mejorar sus resultados en la pasada temporada, donde Alonso concluyo noveno en la clasificación con 70 puntos, mientras que Stroll acumuló 24 unidades, copando la casilla 13.

