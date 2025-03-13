Aston Villa goleó a Brujas y confirmó su pase a cuartos de Champions League

Aston Villa goleó 3-0 (6-1 en el global) este miércoles 12 de marzo en el Villa Park para clasificar a los cuartos de final de la Uefa Champions League.

Los tantos fueron de Ian Maatsen y Marco Asensio x2 en un duelo donde el conjunto villano pudo asegurarse el pase a la siguiente ronda después de lo hecho en la ida. Kyriani Sabbe fue expulsado.

El conjunto del entrenador español Unai Emery enfrentará a Paris Saint Germain(su ex equipo) en cuartos de final de la Uefa Champions League.

