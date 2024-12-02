Aurélien Tchouaméni está de vuelta en los entrenamientos de Real Madrid

Aurélien Tchouaméni se incorporó a los entrenamientos de Real Madrid y prepara su vuelta tras la lesión ante el Athletic en San Mamés. Ya lo avisó Ancelotti, el siguiente en incorporarse en la lista de lesionados sería el francés.

Todo parece ir según lo previsto, y, si todo va bien, estará en la convocatoria frente a los rojiblancos para el partido del próximo miércoles 4 de diciembre.

Tchouaméni, lesionado el 5 de noviembre con un esguince en el tobillo izquierdo, regresará un mes después para reforzar al equipo de Ancelotti, quien lo recibe con entusiasmo tras la baja de Camavinga.

Su vuelta garantiza el pivote necesario en el centro del campo y un recurso adicional en defensa, aunque la irrupción de Asencio ha cubierto eficazmente ese rol, permitiendo que Tchouaméni se enfoque en su posición natural sin demasiadas urgencias en defensa.

Tras el encuentro en el día de ayer ante el Getafe, el equipo retoma los entrenamientos con la mirada puesta en un calendario infernal. Los de Ancelotti hacen las maletas por un mes y la primera parada es San Mamés.

De este modo, el equipo inició la sesión en el gimnasio, mientras los porteros realizaban ejercicios específicos. Posteriormente, los jugadores practicaron rondos, ejercicios de circulación, control y posesión de balón.

Más tarde, disputaron partidos en espacios reducidos y realizaron lanzamientos a portería. Por su parte, Camavinga, Vini Jr. y Alaba continúan con sus trabajos de recuperación.

