Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Esta noche, el Rogers Centre de Toronto será el escenario del sexto juego de la Serie Mundial que tiene a los Azulejos a solo una victoria de la gloria, mientras los Dodgers de Los Ángeles luchan por forzar un séptimo y decisivo encuentro.

Con la serie 3-2 a favor de los canadienses, el equipo local saldrá al diamante impulsado por su afición en el Roger Centre de Toronto, con la mirada puesta en cerrar la serie en casa, pero los Dodgers, con su experiencia y profundidad, llegan decididos a extender la batalla y mantener vivas sus aspiraciones.

El primer lanzamiento está pautado para las 8.00 pm, hora de Venezuela, en un Roger Centre que promete estar cargado de emociones.

Lee también: Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario