Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Tiburones de La Guaira ganó una nueva batalla ante Leones del Caracas este jueves tras vencer 10-6 en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El conjunto litoralense domina la serie particular 2-1 en tres duelos disputados.

Los melenudos iniciaron en el ataque fabricando tres rayitas en el segundo y tercer acto. Víctor Bericoto, Brainer Bonaci y Oswaldo Arcia comandaron la ofensiva.

No obstante, los felinos no supieron manejar la ofensiva arrolladora de los escualos que contaron con la destacada actuación de Jadher Areinamo, quien se fue de 4-3, conectó par de cuadrangulares e impulsó cinco de las diez carreras de Tiburones, siendo así el más valioso del compromiso.

Emerson Martínez se hizo con la victoria en la lomita, el relevista que lanzó durante una entrada sin permitir carreras limpias, diferente de José Guzmán, quien permitió tres carreras limpias y otorgó dos pasaportes.

