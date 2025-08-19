Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

El Barcelona presentó este martes la tercera equipación para la temporada 2025-26 de color «mango brillante», que pretende ser un homenaje al equipo entrenado por Pep Guardiola, que conquistó los seis títulos en el año 2009.

La camiseta, que se puso a la venta este mismo martes, está inspirada en la equipación naranja que el primer equipo azulgrana vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009, que supuso la culminación del ‘sextete’.

Además, según precisa el club, se trata de un modelo que rescata la gama de productos deportivos Total90 que Nike, la marca que viste al equipo azulgrana, popularizó a principios de los 2000 y que se caracterizaba por sus diseños rompedores.

El color «mango brillante» domina en la camiseta, en los pantalones, así como en las medias, y está acompañado de varios detalles en azul marino en forma de franjas en el cuello y en la espalda y de filetes que dibujan una forma geométrica en la parte frontal.

El lanzamiento de dicha equipación cuenta con un nuevo contenido audiovisual de la campaña ‘Definimos el mañana’, que apela a los éxitos deportivos del club y a la afición como piezas indispensables para conquistar los títulos.

EFE

