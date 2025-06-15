Bayern de Múnich arrasó con goleada durante su debut en el Mundial de Clubes

El Bayern Múnich comenzó con autoridad su participación en el Mundial de Clubes Fifa, imponiéndose con una contundente victoria 10-0 sobre Auckland City en el TQL Stadium de Cincinnati.

El conjunto bávaro dejó clara su superioridad desde los primeros minutos, anotando cuatro goles en los primeros 20 minutos. Jamal Musiala brilló con un hat-trick, mientras que Kingsley Coman, Michael Olise y Thomas Müller aportaron dobletes. Sacha Boey completó el marcador.

Este resultado se convirtió en la mayor goleada registrada en la historia del torneo, generando debate sobre la diferencia de nivel entre los equipos participantes. Con la victoria, el Bayern se posiciona como líder del Grupo C, junto a Boca Juniors y Benfica.

El próximo desafío será ante Boca Juniors, en un encuentro que promete ser más competitivo.

