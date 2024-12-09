Jueves 25 de septiembre de 2025
Deportes

Bayern de Múnich retira el doral de Franz Beckenbauer

Bayern Múnich retiró el dorsal ‘5’ en homenaje al mítico Franz Beckenbauer, una de las leyendas más destacadas del club…

Por Daniel García

Bayern de Múnich retira el doral de Franz Beckenbauer
Bayern Múnich retiró el dorsal ‘5’ en homenaje al mítico Franz Beckenbauer, una de las leyendas más destacadas del club y del fútbol germano que falleció el 7 de enero de este año, según acordó este domingo la Asamblea General de la entidad.

El encuentro, dedicado principalmente al ‘Kaiser’, incluyó un discurso del presidente, Herbert Hainer, muy emotivo dedicado al presidente de honor del club bávaro: «Querido Franz, tú hiciste del club lo que es hoy: sinónimo del mayor éxito posible, de un estilo único y de una profunda humanidad. Como jugador, entrenador, presidente y compañero. Le diste al FC Bayern el carisma que sigue teniendo impacto hoy en día».

«Querido Franz, te echamos de menos. Pero lo que permanece y nos une es tu recuerdo», indicó el actual máximo mandatario, quien señaló que Beckenbauer es la mayor personalidad de la historia del club, que organizó una exposición especial titulada ‘Por siempre nuestro Kaiser’, con piezas de la carrera del exfutbolista y extécnicos, algunas proporcionadas por su esposa, Heidi, quien también subió al escenario, y su hijo Joel.

En ese emotivo contexto Hainer propuso que el ‘5’ no se volviera a utilizar en memoria de la leyenda: «Quedará reservado para un legado único, porque nuestro club y su historia son sencillamente impensables sin Franz».

Hainer mostró su apoyo al técnico Vincent Kompany, en quien confía para devolver al Bayern a la senda de los títulos, confirmó la renovación de Jan-Christian Dreesen como vicepresidentes, destacó el fichaje como consejero de Michael Diederich, «un refuerzo top» y ensalzó al equipo femenino y al de baloncesto.

Asimismo, anunció una cifra récord de facturación total de 1.017 millones de euros (cerró el ejercicio con unas ganancias netas de 62,7 millones) y de 382.000 afiliados al club, aunque el objetivo, según dijo, es alcanzar los 400.000 socios como regalo para el 125 aniversario de la entidad el año que viene.

EFE

