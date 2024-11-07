Benjamin Mendy le gana en la corte a Manchester City

Manchester City deberá cancelarle una gran parte del salario que le debía al exjugador del club, Benjamin Mendy, quien fue absuelto de los cargos de violación y agresión sexual el año pasado.

El fallo judicial determinó que el club tendrá que abonar la mayor parte del salario correspondiente al período de tiempo en que Mendy estuvo suspendido, desde septiembre de 2021 hasta su salida del club en junio de 2023.

El monto asciende a aproximadamente 11 millones de libras (unos 14 millones de euros) antes de impuestos. Mendy fue acusado en agosto de 2021 por varias mujeres, lo que motivó una suspensión inmediata por parte del Manchester City.

La decisión de la federación inglesa de fútbol (FA) también lo inhabilitó para jugar o entrenar, situación que se extendió hasta que fue declarado inocente en 2022.

Durante el juicio, el futbolista francés argumentó que el City no cumplió con el pago de su salario, dado que su contrato no había sido rescindido formalmente.

