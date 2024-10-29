Bravos de Margarita triunfa en su vuelta a Nueva Esparta

Los Bravos de Margarita se impusieron 10-2 a los Tigres de Aragua este martes 29 de octubre en el estadio Nueva Esparta, lo que significó su vuelta a casa.

El lanzador ganador fue Abdiel Saldaña (una victoria y cero derrotas), mientras que José Guedez cargó con la derrota (cero triunfos y un revés).

Este miércoles 30 de octubre los mismos conjuntos se vuelven a ver las caras en el estadio Nueva Esparta, donde buscarán una importante victoria.

Cabe destacar que Bravos de Margarita ocupan la penúltima casilla de la tabla de clasificación, mientras que Tigres de Aragua son segundos.

¡Y QUE SUENE LA CACHUA! 🙌🏻🩵



Nuestros bates respondieron de forma inmejorable, para imponerse 10-2 ante Tigres de Aragua en nuestro regreso a LA ISLA 🤩🙌🏻



Este miércoles, en nuestra CASA, volveremos a encontrarnos ante el mismo rival 📅



Resultado presentado por @pepsiven 🥤 pic.twitter.com/xr8Fmxtm47 — Bravos de Margarita (@labarrabrava) October 29, 2024

