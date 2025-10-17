Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Los Bravos de Margarita comenzaron la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con una sólida victoria 6-2 sobre los Leones del Caracas, en un Estadio Nueva Esparta colmado de entusiasmo. El equipo insular mostró contundencia desde el inicio, marcando el ritmo del encuentro con una ofensiva oportuna y un cuerpo de lanzadores que supo contener a la visita.

El momento clave del partido se produjo en el segundo episodio, cuando Carlos Jesús Pérez conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo con dos hombres en base, ampliando la ventaja a 4-0. Este batazo fue determinante, ya que los Leones no lograron recuperarse, limitados a solo cuatro imparables, dos de ellos extrabases que generaron sus únicas carreras.

En su regreso al mando de los Bravos, el mánager Henry Blanco apeló a una estrategia agresiva desde el montículo, utilizando hasta ocho lanzadores para asegurar el triunfo. Osmer Morales inició por Margarita, pero fue relevado en el tercer inning por Werner Leal (1-0), quien se adjudicó la victoria tras resolver una situación de bases llenas sin mayores daños.

Por el lado caraquista, el cubano Luis Miguel Romero (0-1) cargó con la derrota al permitir cinco anotaciones limpias en apenas tres entradas y un tercio. Aunque el abridor no logró contener a la ofensiva local, el bullpen capitalino mostró solidez en los tramos finales, retirando a diez de los últimos once bateadores enfrentados.

La ofensiva margariteña se hizo sentir desde el primer inning. Roel Santos abrió con sencillo y anotó la primera carrera tras elevado de sacrificio de Ramón Flores. En el segundo acto, Jeremy Rivas conectó doble, Santos recibió boleto y Pérez coronó el episodio con un jonrón de tres carreras.

Margarita sumó otra rayita en el cuarto episodio gracias a un doble de José Martínez y un elevado de sacrificio de Pérez, mientras que en el quinto, Moisés Gómez conectó triple y Wilson García lo remolcó con otro elevado de sacrificio.

Los Leones del Caracas reaccionaron tímidamente en el octavo inning. Aldrem Corredor negoció boleto y Jhonny Pereda conectó doble al jardín izquierdo, aprovechando un error defensivo para anotar la segunda carrera de los capitalinos.

Ambos equipos volverán a verse las caras este viernes a las 7:00 p.m. en el mismo escenario, en lo que promete ser otro duelo cargado de intensidad y ajustes estratégicos en el arranque de la campaña.

