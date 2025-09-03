Miércoles 03 de septiembre de 2025
Deportes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

El criollo se voló la barda y contribuyó con tres carreras para la causa de Guardianes

Por Daniel García

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes
Foto: MLB
El infielder venezolano de los Guardianes de Cleveland, Brayan Rocchio, elevó este miércoles su cuarto vuelacerca de temporada durante la derrota de su equipo ante los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park.

El batazo de vuelta completa del criollo se produjo en la sexta entrada, produciendo tres carreras para la causa visitante. El estacazo de Rocchio fue dirigido al jardín izquierdo, recorriendo 387 pies y colocando momentáneamente las acciones 7-5 en favor de su equipo.

El caraqueño cerró su actuación con tres impulsadas, conectó par de hits y cruzó el plato en una ocasión, lo que dejó su promedio al bate en .235. con 39 remolques, 23 impulsadas y 63 imparables acumulados.

Lee también: Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Temas:

