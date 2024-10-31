Cambio en la LVBP: Danry Vázquez llega a Cardenales de Lara por Yapson Gómez y Pedro García

Cardenales de Lara informó la noche de este miércoles la llegada del pelotero Danry Vázquez al equipo crepuscular en un cambio que envía a los lanzadores Yapson Gómez y Pedro García a Tiburones de La Guaira.

"¡Bienvenido Danry! Hemos adquirido al outfielder Danry Vásquez desde los Tiburones de La Guaira a cambio de los lanzadores Yapson Gómez y Pedro García, a quienes agradecemos por su entrega y compromiso hacia la divisa" comunicó Lara.

A su vez, los actuales campeones expresaron: "Anunciamos un cambio con la organización Cardenales de Lara, en el cual recibimos a los lanzadores Pedro García (LD) y Yapson Gómez (LZ) y entregamos al jugador Danry Vásquez (OF). Le damos la bienvenida a García y Gómez".

Danry Vázquez jugó siete temporadas en Tiburones de La Guaira y fue fundamental en la conquista del título en la campaña pasada, donde acabaron con una sequía de 38 años.

Lee también: Botafogo sufrió ante Peñarol y es finalista de la Copa Libertadores

¡Bienvenido Danry! 🙌🏻



Hemos adquirido al outfielder Danry Vásquez desde los Tiburones de La Guaira a cambio de los lanzadores Yapson Gómez y Pedro García, a quienes agradecemos por su entrega y compromiso hacia la divisa✊🏻#SomosUno🆑 pic.twitter.com/8loYYsluff — Cardenales de Lara (@CardenalesDice) October 31, 2024

Noticia al Dia