Cardenales y Bravos dividen en doble jornada en Margarita

En la jornada del jueves 5 de diciembre de la LVBP, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita se enfrentaron…

Cardenales y Bravos dividen en doble jornada en Margarita
En la jornada del jueves 5 de diciembre de la LVBP, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita se enfrentaron en dos ocasiones en el Estadio Guatamare de Nueva Esparta, donde ambos conjuntos quedaron en tablas con una victoria y una derrota para cada uno.

Primer duelo

El primer encuentro, que inició en la tarde, concluyó con victoria 4-1 para los “Pájaros Rojos”, con un destacado aporte ofensivo de Jermaine Palacios al irse de 3-2, fletando dos rayitas mediante un estacazo en el séptimo episodio. Yojhan Quevedo trajo otra al plato con un doble en la cuarta entrada.

Resaltó la actuación monticular de Max Castillo (5-2), quien laboró siete entradas, permitiendo cuatro indiscutibles, una carrera y concedió solo un boleto, finalizando como ganador del encuentro.

Por otro lado, Félix Doubront (0-1) cargó con la derrota en su segunda salida con el cuadro margariteño.

Segundo duelo

El segundo choque de la jornada comenzó media hora después de acabado el primero, donde Bravos pegó primero en el marcador en el tercer inning con sencillo de Alexi Amarista al jardín izquierdo. Sin embargo, en el séptimo capítulo empató la oncena de Barquisimeto con sencillo al jardín izquierdo de Hernán Pérez, trayendo al plato a Yohendrick Pinango.

En la parte alta del octavo Cardenales se adelantó con sencillo de Carlos Narváez, pero los isleños respondieron en la parte baja del mismo con un nuevo sencillo remolcador de Amarista.

Si bien los larenses se fueron nuevamente arriba en la pizarra en la novena entrada, Bravos supo responder con sencillo de Carlos Pérez para traer el empate, y al siguiente turno Gustavo Campero (5-4) se puso la capa de héroe con sencillo al jardín derecho para dejar en el terreno a Cardenales con marcador de 4-3 y cortar la racha de ocho derrotas al hilo de los insulares.

El ganador fue Alfonso Hernández (2-1), mientras que Brian McKenna (2-2) terminó como el perdedor del enfrentamiento.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

