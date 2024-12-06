Cardenales y Bravos dividen en doble jornada en Margarita

En la jornada del jueves 5 de diciembre de la LVBP, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita se enfrentaron en dos ocasiones en el Estadio Guatamare de Nueva Esparta, donde ambos conjuntos quedaron en tablas con una victoria y una derrota para cada uno.

Primer duelo

El primer encuentro, que inició en la tarde, concluyó con victoria 4-1 para los “Pájaros Rojos”, con un destacado aporte ofensivo de Jermaine Palacios al irse de 3-2, fletando dos rayitas mediante un estacazo en el séptimo episodio. Yojhan Quevedo trajo otra al plato con un doble en la cuarta entrada.

Resaltó la actuación monticular de Max Castillo (5-2), quien laboró siete entradas, permitiendo cuatro indiscutibles, una carrera y concedió solo un boleto, finalizando como ganador del encuentro.

Por otro lado, Félix Doubront (0-1) cargó con la derrota en su segunda salida con el cuadro margariteño.

Segundo duelo

El segundo choque de la jornada comenzó media hora después de acabado el primero, donde Bravos pegó primero en el marcador en el tercer inning con sencillo de Alexi Amarista al jardín izquierdo. Sin embargo, en el séptimo capítulo empató la oncena de Barquisimeto con sencillo al jardín izquierdo de Hernán Pérez, trayendo al plato a Yohendrick Pinango.

En la parte alta del octavo Cardenales se adelantó con sencillo de Carlos Narváez, pero los isleños respondieron en la parte baja del mismo con un nuevo sencillo remolcador de Amarista.

Si bien los larenses se fueron nuevamente arriba en la pizarra en la novena entrada, Bravos supo responder con sencillo de Carlos Pérez para traer el empate, y al siguiente turno Gustavo Campero (5-4) se puso la capa de héroe con sencillo al jardín derecho para dejar en el terreno a Cardenales con marcador de 4-3 y cortar la racha de ocho derrotas al hilo de los insulares.

El ganador fue Alfonso Hernández (2-1), mientras que Brian McKenna (2-2) terminó como el perdedor del enfrentamiento.

Noticia Al Día/LVBP

Fernando Luzardo/Pasante