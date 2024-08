Cardenales ya se concentra en Williamsport

Los representantes de la Pequeña Liga de Cardenales de Lara ya se encuentra en Williamsport, Pensilvania, para representar a Latinoamérica en el Mundial de Beisbol Infantil que se desarrollará del 14 al 25 de agosto. El debut de los criollitos está pautado para el 15 de este mes a la 1.00 pm, hora venezolana.

Los vigentes campeones del Latinoamericano Infantil, lograron quedarse con el título del evento beisbolístico desarrollado en la ciudad de Panamá para convertirse en los nuevos representantes de Latinoamérica. Con su triunfo, retuvieron el campeonato logrado por la pequeña liga de San Francisco en 2023.

Representando a Venezuela con un registro histórico de siete victorias, seis de ellas por nocaut y cuatro por no hit no run, los Cardenales lograron su cupo al Mundial. Por otra parte, no permitieron carreras y fabricaron más de 80 carreras en la competición disputada en Panamá.

El grupo de peloteros larenses buscará el tercer título mundial para la nación tras los logros de las representaciones zulianas de Coquivacoa (1994) y Sierra Maestra (2000).

