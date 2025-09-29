Lunes 29 de septiembre de 2025
Deportes

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

El lateral derecho del conjunto blanco es el principal malestar tras las lesiones de Alexander Arnold y el español

Por Daniel García

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, dejó a Xabi Alonso sin laterales derechos tras caer lesionado en el derbi ante Atlético de Madrid al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha, mientras que las pruebas realizadas a Eder Militao desvelaron que no sufre lesión ósea y su dolencia queda en una fuerte contusión de tobillo.

Tras la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, Real Madrid sufre la de Dani Carvajal, que deja a Xabi sin sus dos laterales derechos durante el próximo mes de competición.

Carvajal, que sufrió un fuerte pisotón en el derbi de Nico González, se sometió a pruebas a primera hora del domingo que confirmaron las malas sensaciones con las que llegó a la ciudad deportiva de Valdebebas.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución», apunta el parte médico publicado por el Real Madrid.

El capitán madridista estará entre cuatro y cinco semanas de baja, según apuntan a EFE fuentes del club blanco, que transmiten un mensaje de tranquilidad respecto al brasileño Militao, que tuvo que ser sustituido al descanso en el Metropolitano.

Causa baja para el partido de la Liga de Campeones ante el Kairat Almaty por una fuerte contusión, pero la prueba radiológica a la que se ha sometido confirma que no sufre lesión ósea.

Militao, que fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi, aún mantiene un dolor fuerte que le impide entrenar y tiene movilidad limitada. Estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico madridista espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Villarreal en LaLiga.

EFE

Lee también: El zuliano Diego Silva se coronó en el Manaus International Open IBJJF 2025

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Ministro de Educación anunció que implementarán comités de riesgos en escuelas y liceos del país

Ministro de Educación anunció que implementarán comités de riesgos en escuelas y liceos del país

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar

Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar "cualquier eventualidad"

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Noticias Relacionadas

Deportes

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

El lateral derecho del conjunto blanco es el principal malestar tras las lesiones de Alexander Arnold y el español

Al Dia

Definida la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

12 equipos competirán por el título de Serie Mundial 2025
Al Dia

Brayan Rocchio pegó jonrón para darle el liderato de la División Central a los Guardianes

El criollo fue el héroe inesperado de la remontada de su equipo ante los Rangers de Texas
Deportes

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

El conjunto policial del estado Zulia continúa su dominio en el sófbol local

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025