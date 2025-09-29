El zuliano Diego Silva se coronó en el Manaus International Open IBJJF 2025

Este fin de semana, el atleta zuliano Diego Silva se coronó campeón en el prestigioso Manaus International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2025, celebrado en Brasil, uno de los escenarios más exigentes y competitivos del circuito internacional.

Silva se alzó con el título en la categoría Adulto Pena (-67 kg), cinturón marrón, imponiéndose ante una élite de competidores provenientes de diversos países. Su desempeño técnico y estratégico lo llevó a lo más alto del podio, dejando en alto el nombre del Zulia y Venezuela en la competencia de alto nivel.

Este logro representa un paso firme en la carrera deportiva de Silva, quien continúa consolidándose como una de las figuras emergentes de esta arte marcial en Latinoamérica.

