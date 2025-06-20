Cascabeles de Arizona coloca a Gabriel Moreno en la lista de lesionados

Cascabeles de Arizona colocó al receptor venezolano Gabriel Moreno en la lista de lesionados por diez días debido a una contusión en su mano derecha.

Moreno fue retirado de la alineación el martes después de lesionarse la mano durante la práctica de bateo y no jugó el miércoles. El criollo tiene un promedio de bateo de .270, con cinco cuadrangulares y 20 carreras impulsadas en 53 juegos.

Arizona seleccionó a Aramis García de Reno de la Triple-A para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, colocaron al lanzador derecho dominicano Christian Montes De Oca (espalda/codo) en la lista de lesionados de 60 días.

