Cavaliers alcanzan su quinta victoria consecutiva tras superar a Lakers

En la jornada de la NBA del pasado miércoles 30 de octubre, los Cavaliers de Cleveland dieron un golpe sobre la mesa en condición de local al derrotar con marcador de 134-110 a los Lakers de Los Ángeles en el Rocket Mortage Field House.

Por la escuadra local, fueron claves los 24 puntos, siete rebotes y tres asistencias de su jugador franquicia Donovan Mitchell, respaldado por los 20 puntos y 17 rebotes de Jarret Allen y los 25 puntos y cinco rebotes de Evan Mobley.

Por lado del equipo angelino, se destacaron Lebron James con 26 puntos, seis rebotes y tres asistencias; Anthony Davis con 22 puntos y 13 rebotes y Dalton Knceht, quién aportó 18 puntos y tres rebotes viniendo desde la banca.

Vale destacar que este juego fue especial para el hijo de Lebron James, Bronny James, quién consiguió sus primeros dos puntos en su carrera en la NBA tras encestar un tiro a media distancia, marcando un momento inolvidable para el novato seleccionado en el puesto 55 del draft del 2024.

Con este resultado, los Cavaliers se colocan en la primera posición de la Conferencia Oeste con récord de 5-0, mientras que los Lakers bajan a la quinta posición de la Conferencia Oeste con récord de 3-2.

Resto de la jornada

Hawks de Atlanta 120-133 Wizards

Pistons de Detroit 105-95 76ers de Philadelphia

Celtics de Bostón 132-135 Pacers de Indiana

Raptors de Toronto 133-138 Hornets de Charlotte

Knicks de Nueva York 116-107 Heat de Miami

Nets de Brooklyn 119-106 Grizzlies de Memphis

Magic de Orlando 99-102 Bulls de Chicago

Spurs de San Antonio 93-105 Thunder de Ocklahoma City

Pelicans de Nueva Orleans 89-104 Warriors de Golden State

Trail Blazers de Portland 106-105 Clippers de Los Ángeles

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante