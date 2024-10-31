Golden State sigue con su gran inicio de temporada en la NBA

Los Warriors de Golden State vencieron 104-89 a los Pelicans de New Orleans este miércoles 30 de noviembre en el Chase Center por otra jornada de la NBA.

Draymond Green se despachó con 14 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, mientras que para la causa visitante, Zion Williamson aportó 12 unidades, 12 rebotes y cuatro asistencias.

Con este resultado, los Warriors cuentan con récord de cuatro victorias y una derrota. A su vez, New Orleans tiene dos triunfos y tres reveses.

Golden State intentará competir de la mejor manera en esta campaña después de la partida de Klay Thompson a Dallas.

Cabe destacar que Steph Curry (máxima estrella de la franquicia) está siendo evaluado por la lesión en el tobillo que sufrió; sin embargo, se espera que solo se pierda pocos encuentros.

